«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

«Ростов» получил разрешение от местного Роспотребнадзора и сыграет против в 24-м туре основным составом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Участие в игре не примут только зараженные футболисты: Хорен Байрамян, Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич.

Ранее был вынужден отправить на выездной матч с «Сочи» (1:10) игроков 2001–2004 годов рождения из-за вспышки коронавируса.

Матч состоится сегодня, начало – в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.