Президент «Ростова»: «С «Арсеналом», скорее всего, будет играть академия»

Президент сообщил, что, скорее всего, в матче 24-го тура РПЛ с будут играть футболисты академии.

– «Оренбург» решил не выставлять команду на матч с «Краснодаром» и получит техническое поражение. Как восприняли эту новость?

– Я не комментирую ситуацию в других клубах.

– Получится ли выставить на завтрашнюю игру с «Арсеналом» основной состав?

– Пока непонятно, скорее всего, будет играть академия, – сказал президент «Ростова».

Напомним, «Ростов» сел на карантин после того, как шесть игроков основного состава заболели коронавирусом. Из-за этого донской клуб играл с «Сочи» (1:10) футболистами 2001–2004 годов рождения.