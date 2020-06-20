«Ливерпуль» близок к контракту с Тиаго. «Бавария» хочет за него 35 млн евро (Sport.es)

Полузащитник «Баварии» может перейти в «Ливерпуль».

29-летний испанец близок к согласованию контракта с мерсисайдцами.

Соглашение Тиаго с «Баварией» рассчитано до июня 2021 года, мюнхенский клуб намерен выручить от его продажи не менее 35 млн евро, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Ливерпуль» не хочет платить эту сумму одним траншем и попытается снизить ее или договориться о выплате в рассрочку.

Статистику хавбека можно найти здесь.

Тиаго не стал подписывать новый контракт с «Баварией». Он хочет в «Ливерпуль»