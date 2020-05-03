Кулибали считает, что он скорее перейдет в «Ман Сити», чем в «Ливерпуль»

«Наполи» намерен продать защитника Калиду Кулибали по окончании сезона.
При этом неаполитанцы снизили цену за 29-летнего сенегальца с 90 млн фунтов (99 млн евро) до 70 млн (77 млн евро).
Сам Кулибали планирует продолжить карьеру в АПЛ и считает, что у него больше шансов на переход в «Манчестер Сити», чем в «Ливерпуль», сообщает журналист Sunday Times Данкан Касл.
Приоритет «горожан» этим летом – усиление именно позиции центрального защитника, тогда как мерсисайдцы хотят прежде всего укрепить атаку.