Арбитр Федотов: «Разговоры о том, что ЦСКА продавил назначение Еськова на дерби – это поджигательство»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Напомним, на игре будет работать бригада Алексея Еськова. На ВАР назначен Сергей Карасев.
«Все разговоры на тему того, что назначение Еськова продавлено на дерби стороной ЦСКА – это поджигательство. Да, был момент в матче ЦСКА и «Спартака» в 2012-м, когда из-за помощника Еськова мяч в ворота ЦСКА не был засчитан. Но тот помощник тогда вообще улетел в первый дивизион, судил там очень долго. Соответственно, Алексея тоже убрали.
А по прошедшим после перерыва играм Еськов – наш лучший арбитр. Москвич судит московское дерби – это правильное решение.
Какие-то связи с Гинером? Ничего про это не слышал, хотя много лет с Еськовым работал. Карасев сидит за ВАР, так что можно сказать, что на матч поставили лучших судей. Да и помощники у Еськова очень быстрые, что тоже плюс», – сказал Федотов.
ЦСКА сыграет со «Спартаком» сегодня, 30 июня. Начало матча – в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом игры вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.