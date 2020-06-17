Арбитр Федотов: «Разговоры о том, что ЦСКА продавил назначение Еськова на дерби – это поджигательство»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Алексей Еськов Игорь Федотов Чемпионат.com Футбол

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Напомним, на игре будет работать бригада Алексея Еськова. На ВАР назначен Сергей Карасев.

«Все разговоры на тему того, что назначение Еськова продавлено на дерби стороной ЦСКА – это поджигательство. Да, был момент в матче ЦСКА и «Спартака» в 2012-м, когда из-за помощника Еськова мяч в ворота ЦСКА не был засчитан. Но тот помощник тогда вообще улетел в первый дивизион, судил там очень долго. Соответственно, Алексея тоже убрали.

А по прошедшим после перерыва играм Еськов – наш лучший арбитр. Москвич судит московское дерби – это правильное решение.

Какие-то связи с Гинером? Ничего про это не слышал, хотя много лет с Еськовым работал. Карасев сидит за ВАР, так что можно сказать, что на матч поставили лучших судей. Да и помощники у Еськова очень быстрые, что тоже плюс», – сказал Федотов.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» сегодня, 30 июня. Начало матча – в 20:30 по московскому времени. Следить за ходом игры вы сможете по текстовой трансляции на Sports.ru.

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