Экс-судья Андухар Оливер о пенальти «Атлетико»: «Арбитр правильно дал перебить, тер Стеген был за линией»

Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод с пенальти в матче «Барселона» – «Атлетико» в 33-м туре Ла Лиги.
Арбитр Алехандро Эрнандес назначил повторный удар за то, что голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Стеген не стоял на линии ворот в момент удара Диего Косты.
«Пенальти за фол Видаля на Карраско не вызывает сомнений, правильное решение судьи.
Арбитр также правильно дал перебить пенальти, так как тер Стеген был за линией, и была проверка ВАР», – заявил Оливер.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Тер Стеген отбил удар Косты с пенальти. Судья дал перебить, и Сауль реализовал