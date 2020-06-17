Экс-судья Андухар Оливер о пенальти «Атлетико»: «Арбитр правильно дал перебить, тер Стеген был за линией»

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Бывший судья Хуан Андухар Оливер прокомментировал эпизод с пенальти в матче «Барселона»«Атлетико» в 33-м туре Ла Лиги.

Арбитр Алехандро Эрнандес назначил повторный удар за то, что голкипер «Барсы» Марк-Андре тер Стеген не стоял на линии ворот в момент удара Диего Косты.

«Пенальти за фол Видаля на Карраско не вызывает сомнений, правильное решение судьи.

Арбитр также правильно дал перебить пенальти, так как тер Стеген был за линией, и была проверка ВАР», – заявил Оливер.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Тер Стеген отбил удар Косты с пенальти. Судья дал перебить, и Сауль реализовал

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