Хакими сегодня подпишет контракт с «Интером»

Полузащитник , выступавший в этом сезоне за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, близок к переходу в .

Как сообщает Sky Sport Italia, в последние часы «Реал» и «Интер» уладили последние детали по трансферу Хакими. Сегодня игрок пройдет медосмотр в Милане и подпишет 5-летний контракт с «Интером».

Также уточняется, что переговоры между сторонами долгое время держались в секрете, однако клубы общались между собой по этой сделке с марта.

Ранее стало известно, что «нерадзурри» заплатят за Хакими 40 млн евро плюс бонусы. Кроме того, у мадридского клуба не будет опции обратного выкупа игрока.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.