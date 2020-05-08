Орешкин не принимал решения по Гончаренко в ЦСКА (Sport24)

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не участвовал в процессе принятия решения по главному тренеру.
Он не вмешивался в решение по поводу возвращения в команду Виктора Гончаренко, утверждает Sport24.
Ранее сообщалось, что решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не президент клуба Евгений Гинер.
Однако Орешкин активно занимается вопросами развития клуба и улучшением его финансово-экономической составляющей, а в спортивных вопросах решения по-прежнему принимаются руководством клуба.
Гончаренко покинул Россию после игры с «Зенитом» (0:4) и вернулся к работе после матча с «Динамо» (0:0), в котором командой руководил Сергей Овчинников.
Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х
Гончаренко разрешили не соблюдать карантин после возвращения из Беларуси. На трибуне он был без маски и перчаток
Гинер не любит увольнять тренеров. Даже выгоняя Зико, он все свалил на совет директоров