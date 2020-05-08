Орешкин не принимал решения по Гончаренко в ЦСКА (Sport24)

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не участвовал в процессе принятия решения по главному тренеру.

Он не вмешивался в решение по поводу возвращения в команду , утверждает Sport24.

Ранее сообщалось, что решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не президент клуба .

Однако Орешкин активно занимается вопросами развития клуба и улучшением его финансово-экономической составляющей, а в спортивных вопросах решения по-прежнему принимаются руководством клуба.

Гончаренко покинул Россию после игры с «Зенитом» (0:4) и вернулся к работе после матча с «Динамо» (0:0), в котором командой руководил Сергей Овчинников.

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🇷🇺↩️🇧🇾Гончаренко снова тренер ЦСКА. Что это было?