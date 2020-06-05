Уэсли Снейдер: «После шоу с Меган Фокс и Клуни было жуткое похмелье. Через день «Интер» играл с «Вердером» в ЛЧ»

Бывший полузащитник и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, как проводил время с актером Джорджем Клуни и моделью Меган Фокс.

«Я горжусь своей игрой, своими наградами. Я рекордсмен сборной со 134 матчами. Кроме того, я [хорошо] жил, у меня такое чувство, что мне сейчас 76 лет. А я мог бы жить как футболист.

Как-то раз у меня было жуткое похмелье после шоу Армани с участием Джорджа Клуни, Меган Фокс и других звезд Голливуда. Я оказался дома только в шесть часов утра, а через день мы играли с «Вердером» в Лиге чемпионов», – сообщил Снейдер в интервью De Telegraaf.

Отметим, что Снейдер провел все 90 минут на поле в матче «Интера» и (4:0) 29 сентября 2010 года. В той игре он забил гол и отдал голевой пас.

На самом деле «Золотой мяч» в 2010-м заслужил Хави, а не Снейдер. Великий Лук №2