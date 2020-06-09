Сетьен про 2:2 с «Сельтой»: «Иногда гол – вопрос удачи. Перевеса «Барсы» в 1-м тайме хватало для победы» 

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в 32-м туре .

«Соперник пошел на большой риск в последние несколько минут и смог отметиться голом, который дал им очко. Мы не должны были оказываться в подобной ​​ситуации, потому что играли намного лучше [чем соперник] в первом тайме.

Мы должны были уйти на перерыв с более комфортным счетом. Думаю, что [футбол несправедлив]. Например, кажется невероятным, что удар головой Жерара не залетел. многое сделала хорошо.

Нам определенно не хватает того, чтобы конвертировать нашу игру в голы. Нашего превосходства в первом тайме было достаточно, чтобы выиграть матч и спокойнее начать второй тайм. Иногда забитый гол – вопрос удачи.

Да, 11 матчей назад у нас было преимущество в два очка, и теперь, если наш соперник выиграет, у них будет такое преимущество.

Сейчас у нас почти нет права на ошибку, и теоретически мы должны выиграть все наши матчи и надеяться, что наш соперник оступится. Мы будем стараться набирать максимальное количество очков», – сказал Сетьен.

Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟