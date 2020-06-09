Луис Суарес: «Барса» потеряла 2 очка в борьбе за Ла Лигу. Теперь нужно ждать того же от «Реала»

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Нападающий Луис Суарес выразил разочарование после того, как «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в чемпионате Испании.

«Чувства отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока «Реал» потеряет очки. 

Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для «Реала» тяжелые матчи еще впереди.

С «Сельтой» была сложная выездная игра, такая же будет и с «Вильярреалом». На следующей неделе еще и с «Атлетико» дома сыграем.  

Такое ощущение, что мы потеряли два очка. Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но испытываю досаду и разочарование», – сказал Суарес.

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