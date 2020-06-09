Луис Суарес: «Барса» потеряла 2 очка в борьбе за Ла Лигу. Теперь нужно ждать того же от «Реала»

Нападающий Луис Суарес выразил разочарование после того, как сыграла вничью с «Сельтой» (2:2) в чемпионате Ис .

«Чувства отрицательные. Мы потеряли два очка в борьбе за Ла Лигу. Все было в наших руках, и теперь мы должны ждать, пока «Реал» потеряет очки.

Мы испытываем разочарование по поводу того, что потеряли два очка. Для нас и для «Реала» тяжелые матчи еще впереди.

С «Сельтой» была сложная выездная игра, такая же будет и с «Вильярреалом». На следующей неделе еще и с «Атлетико» дома сыграем.

Такое ощущение, что мы потеряли два очка. Нам нужно исправить ошибки, чтобы стать лучше. Я счастлив, что помог команде, но испытываю досаду и разочарование», – сказал Суарес.