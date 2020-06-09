Тедеско о 0:0 с «Уфой»: «Спартак» сыграл умно. Мы не дали им контратаковать»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 24-го тура РПЛ с «Уфой» (0:0).

«При подготовке мы ожидали, что «Уфа» будет играть от обороны. Так и случилось. Если посмотреть статистику, можно увидеть, что с командами из верхней части  [таблицы РПЛ] они играют результативно, проиграли только «Краснодару». Важно было сыграть умно и не дать им играть так, как хотят, – на контратаках. У нас это получилось.

Обычно в матчах с большими командами у них много контратак, как с ЦСКА, но мы не дали им этого сделать. У Йордана [Ларссона] и Понсе было несколько моментов, но мы их не реализовали. Нельзя сказать, что игра была яркой, но ребята сыграли умно.

Отметил бы игру нашей защиты. Ещенко хорошо сыграл слева, Маслов и Гапонов хорошо себя показали. Могли сыграть умнее и хитрее, но это вопрос опыта. У них есть потенциал, они играют, скамейка у нас небольшая, нет 25–26 игроков, поэтому у молодых будут еще шансы.

Это будущее «Спартака». Если они продолжат прогрессировать, смогут закрепиться в основе», – сказал Тедеско.

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