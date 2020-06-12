Роналду может не сыграть с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

Нападающий «Ювентуса» может пропустить матч 28-го тура Серии А против «Лечче».

Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер намерен предоставить 35-летнему португальцу отдых. Однако окончательное решение об участии Роналду в игре пока не принято.

В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 23 матча в Серии А, забил 22 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Матч «Ювентус» – должен пройти сегодня, 26 июня. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.