Роналду может не сыграть с «Лечче». Сарри хочет, чтобы он отдохнул

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лечче Маурицио Сарри Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить матч 28-го тура Серии А против «Лечче».

Как сообщает Calciomercato.com, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри намерен предоставить 35-летнему португальцу отдых. Однако окончательное решение об участии Роналду в игре пока не принято.

В этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 23 матча в Серии А, забил 22 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Матч «Ювентус» – «Лечче» должен пройти сегодня, 26 июня. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.

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