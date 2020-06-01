Маурицио Сарри: «Надеюсь, скоро Роналду снова станет фантастическим игроком»

Главный тренер «Ювентуса» высказался об игре форварда туринцев .

«Мы общались перед матчами Кубка Италии с «Миланом» и «Наполи», как и вчера. Он забил 700 голов, играя несколько шире [в сравнении с позицией центрального нападающего]. Это его предпочтение, что вполне нормально.

Я вызвал трех ребят и поговорил с ними о том, что нам следует делать в финале. Все проанализировав, мы решили попробовать сыграть с Дибалой в центре.

Вчера я долго разговаривал с Роналду. Надеюсь, что уже завтра или максимум через неделю он снова станет тем фантастическим игроком, к которому мы привыкли. Просто сейчас он не в лучшей физической форме», – заявил Сарри в интервью Sky Sport Italia.

Завтра, 22 июня, сыграет в гостях с «Болоньей» в матче 27-го тура Серии А.

Сарри о матче с «Миланом»: «Роналду потерялся после 30 минут игры. Дело в неоптимальной форме»