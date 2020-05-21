Сарри о проигранном Кубке Италии: «Роналду в той же форме, что и остальные. «Юве» не хватает резкости»

Главный тренер прокомментировал поражение в финале Кубка Италии от «Наполи» (0:0, по пенальти – 2:4).

«У клуба, игроков и болельщиков есть разочарование, но сейчас мы не можем сделать чего-то большего, потому что нам не хватает остроты. Мы хорошо держим мяч, но именно остроты не хватает, чтобы превращать владение в опасные моменты.

У нас отсутствовали несколько игроков, пришлось делать иной выбор, потому что наш уровень физической готовности не оптимален.

Нам трудно проходить игроков соперника, занимающих свои позиции, хотя обычно наша команда, составленная из индивидуальностей, делает это хорошо.

Я не думаю, что нам не хватало стремления, потому что мы были сконцентрированы 90 минут, а этого не бывает без устремленности.

Мне кажется, проблема в особенностях игры. Наши футболисты привыкли к тому, что могут обыгрывать соперников, проходить их, а сейчас это не получается. Это необычно и даже уникально для нас, но это показывает отсутствие резкости у игроков после столь длительного перерыва.

Роналду? Он в той же форме, что и остальные, как Дибала и , ему не хватает резкости для того, чтобы делать то, что у него лучше всего получается.

После игры не так много говорил с футболистами. Я был разочарован и зол, как и они. В такие моменты лучше помолчать. Лучше поговорим завтра утром», – сказал тренер в интервью RAI Sport.

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