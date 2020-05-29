Спортдиректор «Юве» об обмене Пьянича в «Барсу» на Артура: «Оба игрока должны дать согласие»

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи подтвердил информацию о том, что полузащитник Миралем Пьянич может перейти в «Барселону» в обмен на хавбека Артура.

«Мы часто общаемся с «Барселоной», но в настоящее время команды проводят важные матчи, поэтому мы приостановили [переговоры].

Дело не в том, чтобы успеть к 30 июня, раньше или позже. Все стороны должны договориться, оба игрока должны дать согласие. Так что дело не в дате», – сказал Паратичи в эфире Sky Sport Italia.
 
«Юве» предложил Артуру 5-летний контракт с зарплатой 5,2 млн евро. В «Барсе» он получает 3,2 млн

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