«Ювентус» заплатит за Артура около 60 млн евро. Пьянич будет стоить дешевле

Полузащитник «Барселоны» все ближе к переходу в «Ювентус».

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к ситуации, на этой неделе переговоры резко продвинулись. Хоть источники, близкие к Артуру, и утверждают, что ничего не изменилось, в «Ювентусе» все сильнее уверены в возможности реализации этой сделки.

Отмечается, что в «Барселону» перейдет полузащитник «Ювентуса» , который будет рад переезду в Испанию. Клубы уже согласовали этот вопрос. При этом трансферы будут оформлены как разные сделки.

«Ювентус» заплатит за латиноамериканца около 60 млн евро. При этом Пьянич обойдется «Барсе» в меньшую сумму.

Артур будет зарабатывать в заметно больше, чем в «Барселоне». Вчера появилась информация о том, что итальянский клуб готов удвоить ему зарплату.

Также сообщалось, что «Ювентус» и согласовали трансфер Артура за 80 млн евро.

Напомним, Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» в 2018 году. Каталонский клуб заплатил за него 30 млн евро. Ранее он неоднократно давал понять, что не намерен уходить из «Барселоны».

В этом сезоне латиноамериканец провел 20 матчей за «Барсу» в , забил трижды и сделал три ассиста.