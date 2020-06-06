Майка Ричардс о баннере на матче «Сити»: «Это отвратительно. Хочу просвещать людей и изменить ситуацию»

Экс-игрок высказался о баннере со словами White Lives Matter («Жизни белых важны» – прим. Sports.ru).

«Многие говорят, что все это [оскорбления на расовой почве] происходит в Америке, а в Англии такого нет. Ну, мы получили доказательство. И я знаю, что так думает меньшая часть людей, но они действительно так считают.

Я не хочу бороться огнем против огня. Я хочу просвещать людей. Я бы хотел знать, почему они думают таким образом, я бы хотел, чтобы они объяснили мне, почему они так думают, потому что я вырос среди множества черных и белых людей.

Я искренен в своем сердце, так что я не понимаю, почему люди действительно так думают. До тех пор, пока мы этого не поймем, ничего не изменится.

Мы можем надевать футболки, можем устраивать протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» – прим. Sports.ru), и ситуация медленно улучшается. Но это [баннер] просто показывает, что еще есть меньшинство, которое так думает. И это до сих пор происходит.

Это уходит гораздо глубже, чем этот самолет. Я бы хотел добраться до корня проблемы и реально изменить ситуацию, потому что случившееся – это просто отвратительно», – сказал Ричардс.

Напомним, после того как игроки поднялись с колена в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), над стадионом пролетел самолет с надписью White Lives Matter Burnley («Жизни белых важны, «Бернли») и сделал несколько кругов, прежде чем улететь.

«Бернли» извинился за это происшествие на официальном сайте.

Фаны «Бернли» запустили баннер «Жизни белых важны». В 2001-м в городе громили азиатов, а болельщиков клуба постоянно обвиняют в расизме