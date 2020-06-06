Кикнадзе об уходе Хеведеса: «Он так и сказал: «Я не прилечу!»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался относительно ухода защитника Бенедикта Хеведеса.
– Как происходило расставание с Хеведесом?
– Первый раз с этой просьбой Бенедикт подошел ко мне еще прошлым летом. Отправил его к главному тренеру, пусть решает Юрий Павлович.
– Что решил?
– Мы с Семиным это никак не обсуждали. По моей информации, была предварительная договоренность, что Хеведес играет до Нового года. Пройдет с нами Лигу чемпионов. А там травмы вдруг пошли косяком, куча поражений в чемпионате. С первого места отлетели на пятое. На зимних сборах Палыч попросил Бени задержаться.
– Что тот?
– Хеведес и его агент, который специально прилетел, настаивали — «отпускайте!»
– Так невмоготу было?
– Главный мотив — Хеведес очень семейный человек. Хотел больше времени проводить с женой. А та предпочитала жить только в Германии. Зимой была возможность подписать контракт в Италии — отказались категорически: «Только Германия!» Дошло до ситуации конфликтной и напряженной. Хеведес оказался единственным, кто не пожелал прилетать на сбор.
– Мне интересно — как футболисты объявляют такие вещи?
– (Усмехается) Да просто сказал — «Я не прилечу». Делайте что хотите.
– Просто и хорошо.
– Да. Но к Хеведесу только огромное уважение.
– Надо думать, не за тонкость формулировки.
– Он всегда был честен. Даже в сложные моменты — когда просили его задержаться. Все это никак не сказывалось на его отношении к футболу. Во всех матчах бился, себя не берег. Он играл важную роль в раздевалке. Был незаменим в отношениях с молодыми игроками. Думаю, наша оборонительная линия многому у него научилась. Образец! К слову о Магкееве, еще в марте Бенедикт сказал: ну зачем я вам? У вас есть готовый футболист, Стас — будущее команды и должен уже постоянно выходить на поле.
– Расстались спокойно.
– Да. Нашли приемлемый вариант и для него, и для клуба. Я очень рад. Думаю, при встрече обнимемся, – заявил Кикнадзе.
Хеведес ушел из «Локомотива» ради семьи. В Москве он тосковал по дому, боялся коронавируса, а теперь хочет создать немецкий «Атлетик»