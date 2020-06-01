Пеп Гвардиола: «Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне»

Главный тренер поделился мыслями о победе над (5:0).

«Мы играли очень хорошо. Солидная игра, особенно в начале. Нам нужно было набраться терпения и позволить себе выходить на позиции, чтобы было более атаковать и контратаковать.

Первый гол и второй нам очень помогли. Мы очень близки к тому, чтобы сыграть в в следующем сезоне.

Рад за Фодена. Каждый раз, когда он играл с нами, он всегда играл на высоком уровне. Но ему 20 лет, и ему нужно прогрессировать. Он будет важным игроком для этого клуба в течение ближайшей декады. Он этого заслуживает», – сказал Гвардиола.

Напомним, что УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона. Манкунианцы обратились в CAS с апелляцией на отказ УЕФА пересматривать дело, вердикт, как ожидается, вынесут в июле.

В CAS решается судьба «Ман Сити». На кону участие в Лиге чемпионов, 80+ млн ТВ-доходов и проект Пепа