Черданцев о тренере для ЦСКА: «Рахимов. Сильный, знающий, умеет работать с молодежью»

Комментатор высказался о том, кого должен назначить на пост главного тренера на место , который, скорее всего, покинет команду.

«Тут болельщики ЦСКА третьего дня спрашивали, кого прямо сейчас, если отставка ВМГ (Виктора Михайловича Гончаренко – прим.) будет принята?

. За кого он там играл, это не важно. Онопко же давно в штабе. А Рашид сильный тренер. Знающий. И с молодежью умеет работать», – написал Черданцев.

Напомним, что Рахимов покинул по окончании сезона-2018/19.

Возможно, Гончаренко уходит из ЦСКА. У нас к нему всего два вопроса