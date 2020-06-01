Черданцев о тренере для ЦСКА: «Рахимов. Сильный, знающий, умеет работать с молодежью»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о том, кого ЦСКА должен назначить на пост главного тренера на место Виктора Гончаренко, который, скорее всего, покинет команду.
«Тут болельщики ЦСКА третьего дня спрашивали, кого прямо сейчас, если отставка ВМГ (Виктора Михайловича Гончаренко – прим.) будет принята?
Рашид Рахимов. За кого он там играл, это не важно. Онопко же давно в штабе. А Рашид сильный тренер. Знающий. И с молодежью умеет работать», – написал Черданцев.
Напомним, что Рахимов покинул «Ахмат» по окончании сезона-2018/19.
Возможно, Гончаренко уходит из ЦСКА. У нас к нему всего два вопроса