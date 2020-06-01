Денис Глушаков: «Ждем в гости «Сочи», и респект землякам из «Ростова». Пацаны бились. Не стоит забывать о фэйр-плей»

Хавбек передал впечатления от своей игры в матче с «Крыльями Советов» (4:2) в 23-м туре .

«Голик-коряжка в ленту! Но, голы не пахнут 😎 Если ничего не путаю, то никогда не забивал «Крыльям», где бы ни играл. В первом голе тоже неплохо прицелился, Владимир Ильин дальше все четко исполнил. Ну а потом проверил мускулы Дмитрия Комбарова – брат самоотверженно бросился под удар, как всегда 💪🏻» – написал полузащитник.

Глушаков развил свою мысль, переключившись на реалии чемпионата в целом.

«Хорошо возобновили сезон, но надо прибавлять всем и во всем.

Ждем в гости , и отдельно хочу выразить респект землякам из «Ростова». Пацаны бились как могли, завоевали всеобщее уважение.

«Ростов», … все мы в одной лодке. Не стоит забывать о фэйр-плей и о том, что здоровье людей важнее всего», – написал футболист.

Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области.

На прошлой неделе «Ростов» потерпел разгромное поражение от «Сочи» (1:10). Дончане были вынуждены выпустить игроков 2001-2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин из-за вспышки коронавируса, а соперник отказался от переноса матча.

Парни из «Ростова», за которых мы топили: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)