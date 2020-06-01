Уткин о «Сочи»: «Отстой и дно. Играть за него — позор»

Журналист Василий Уткин раскритиковал позицию «Сочи», отказавшегося от переноса матча РПЛ с «Ростовом» (10:1), в котором гости из-за вспышки коронавируса в команде сыграли футболистами 2001-2004 годов рождения.

«Сегодня играть за «Сочи» — позор. Сегодня быть футбольным клубом «Сочи» — отстой и дно. Единственное, ФК «Сочи», чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация «Сочи» вырастет настолько, что случившееся — ведь действительно, на вас обратил внимание весь мир — приведет к тому, что у вас появится деловой и интересный партнер со всемирным именем и так далее.

Думаю, вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex. Их продукция может быть прекрасно вами прорекламирована, особенно учитывая, что и футболки под цвет — белый.

Думаю, сотрудничество с международным брендом в эти дни к вам очень сильно приблизилось. Может быть, это именно тот деловой успех, которого ищет и РПЛ, и РФС. И все мы будем искренне этому рады. Как говорят с улыбкой представители компании Durex: «Прорвемся!» — сказал Уткин в эфире своего ютуб-канала.

Уткин об игре «Сочи» – «Ростов»: «РПЛ себя дискредитировала. Как вы можете превращать матч в фарс?»

РПЛ, ты как? Ты где? Ты для чего?

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