«Краснодар»: «До последнего надеялись, что «Динамо» прибудет на матч составом из профессионалов»

«Краснодар» выступил с заявлением по матчу 23-го тура РПЛ с «Динамо».

Игру в итоге перенесли на 19 июля. У трех игроков «Динамо» коронавирус, команда заперлась на базе.

«Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным.

«Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу. Время и дата игры будут объявлены дополнительно», – сказано в заявлении «Краснодара».

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