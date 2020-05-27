«Краснодар»: «Информация о статусе матча с «Динамо» появится около 13:00»

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу домашнего матча 23-го тура с .

Проведение игры находится под вопросом из-за вспышки коронавируса в московской команде.

Сообщалось, что исполком РФС примет решение относительно этого матча в ближайшее время.

«Точная информация о статусе матча – «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня около 13:00.

Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание», – говорится в заявлении южан.

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