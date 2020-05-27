«Зенит» забил ЦСКА в гостях впервые с 2015 года

«Зенит» на выезде обыгрывает ЦСКА (2:0, первый тайм) в матче 23-го тура .

На второй минуте счет открыл защитник питерцев , воспользовавшийся передачей защитника .

Этот мяч стал для первым за пять лет на поле .

В последний раз питерскому клубу удавалось забить москвичам на выезде 12 сентября 2015 года – тогда встреча завершилась со счетом 2:2.

В сезоне-2016/17 и сезоне-2017/18 клубы сыграли на поле ЦСКА вничью – 0:0, в сезоне-2018/19 армейцы победили дома 2:0.

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