«Зенит» забил ЦСКА в гостях впервые с 2015 года

«Зенит» на выезде обыгрывает ЦСКА (2:0, первый тайм) в матче 23-го тура РПЛ.
На второй минуте счет открыл защитник питерцев Бранислав Иванович, воспользовавшийся передачей защитника Вячеслава Караваева.
Этот мяч стал для «Зенита» первым за пять лет на поле ЦСКА.
В последний раз питерскому клубу удавалось забить москвичам на выезде 12 сентября 2015 года – тогда встреча завершилась со счетом 2:2.
В сезоне-2016/17 и сезоне-2017/18 клубы сыграли на поле ЦСКА вничью – 0:0, в сезоне-2018/19 армейцы победили дома 2:0.
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