Борис Ротенберг: «Рами скрыл травму от «Сочи». Он обманщик»

Президент «Сочи» прокомментировал ситуацию с защитником .

34-летний француз присоединился к российскому клубу в феврале, однако уже в мае заявил о намерении уйти, несмотря на то, что не провел за команду ни одной игры.

– Что все-таки случилось в истории с уходом Рами?

– На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так.

Он все-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.

– Агент Рами заявил о готовности идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

– Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет, – сказал Ротенберг смеясь.

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