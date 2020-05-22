Борис Ротенберг про 10:1: «Футболисты «Сочи» оберегали пацанов. Они побывали на другом уровне, это может стать прорывом для «Ростова»

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (10:1). 

«Ростов» сыграл составом 2001-04 годов рождения из-за вспышки COVID-19 в основной команде.

– Не думаете, что футбольная общественность еще долго будет критиковать «Сочи» – обыграли детей... 

– Нет. Послушайте. Наши футболисты играли очень корректно! Они практически гостей не касались, позволяли им делать многое на поле. Можно сказать, оберегали их. Эти молодые пацаны смогли сыграть на другом уровне.

Они старались изо всех сил. Это же здорово. Они побывали на другом уровне. Это может стать прорывом для ростовчан.

– Поздравили Кокорина с сотым голом? Сколько мячей он еще забьет?

– Сашка играет, дай бог, чтобы продолжим в том же духе. А что будет дальше – посмотрим, – сказал Ротенберг. 

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие

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