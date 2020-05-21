💛💙Болельщики встретили «Ростов» дома после 1:10 от «Сочи»: «Команда, мы с тобой»

Болельщики «Ростова» поприветствовали команду после игры 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10) по возвращении домой.
«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2».
Спасибо вам за поддержку», – гласит запись в твиттере «Ростова» с хэштегом #МыРостов.
Фанаты скандировали: «Вперед, команда, мы с тобой!» и «Молодцы!»
Из-за вспышки коронавируса в первой команде «Ростова» в Сочи играли 16-19-летние футболисты, воспитанники клуба.
Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2» 🏟— Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020
Спасибо вам за поддержку 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB
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Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)
Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛