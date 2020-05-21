💛💙Болельщики встретили «Ростов» дома после 1:10 от «Сочи»: «Команда, мы с тобой»

Болельщики «Ростова» поприветствовали команду после игры 23-го тура РПЛ с (1:10) по возвращении домой.

«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2».



Спасибо вам за поддержку», – гласит запись в твиттере «Ростова» с хэштегом #МыРостов.

Фанаты скандировали: «Вперед, команда, мы с тобой!» и «Молодцы!»

Из-за вспышки коронавируса в первой команде «Ростова» в Сочи играли 16-19-летние футболисты, воспитанники клуба.

Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона 🏟



Спасибо вам за поддержку 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/kqDEEwwTzB — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Посмотреть эту публикацию в Instagram 📍 Олимп-2. 02:00 #rsmfans Публикация от Ростсельмаш Ростов / Rostov (@rsmfans) 19 Июн 2020 в 4:19 PDT

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие