💛💙Болельщики встретили «Ростов» дома после 1:10 от «Сочи»: «Команда, мы с тобой»

Теги Ростов Олимп-2 премьер-лига Россия болельщики Сочи красава Футбол

Болельщики «Ростова» поприветствовали команду после игры 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10) по возвращении домой.

«Лучшие болельщики в мире встретили команду возле стадиона «Олимп-2».

Спасибо вам за поддержку», – гласит запись в твиттере «Ростова» с хэштегом #МыРостов.

Фанаты скандировали: «Вперед, команда, мы с тобой!» и «Молодцы!»

Из-за вспышки коронавируса в первой команде «Ростова» в Сочи играли 16-19-летние футболисты, воспитанники клуба.

 
 
 
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📍 Олимп-2. 02:00 #rsmfans

Публикация от Ростсельмаш Ростов / Rostov (@rsmfans)

Парни из «Ростова», за которых мы топили сегодня: Романов забил на 47-й секунде, Хромов убрал Мевлю, Попов сделал 15 сэйвов (и пропустил 10 голов)

Мы влюбились в Дениса Попова! Поставил рекорд РПЛ по сэйвам, взял пенальти Заболотного (11-метровые – его конек) 💚💛

Скажите пацанам из «Ростова» слова поддержки. Они – лучшие

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