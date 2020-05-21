Сетьен о ничьей «Барсы»: «Реал» еще не выиграл у «Сосьедада» в гостях, и это будет нелегко»

Главный тренер «Барселоны» высказался о ничьей с «Севильей» (0:0) в 30-м туре Ла Лили.

– Первые 30 минут были очень обнадеживающими. Мы прекрасно играли в гостях, не давая «Севилье» проявить себя. Но после паузы на водопой мы немного сбавили, совершая потери.

Во втором тайме потери мяча продолжались, мы действовали несогласованно, что привело к тому, что стала контролировать мяч, а эта команда всегда причиняет ущерб сопернику, получая свободное пространство.

Мы не знали, как создать опасность у ворот «Севильи», потому что было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля.

Знали, что будет сложно выиграть все матчи, и этот был сложным, и одно очко – это еще меньшее зло.

Не стану говорить, что у нас остались те же шансы, но «Реал» еще не выиграл у «Сосьедада» в гостях, и это будет нелегко.

Время для пессимизма еще придет, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем хорошие вещи.

– Пике выступил довольно пессимистично.

– Это результат разочарования в этот конкретный момент. Сегодня у нас горькие чувства, потому что мы не победили, но завтра мы увидим это в ином свете.

Вратарь в команде имеет значение, и тер Стеген – наша гарантия. Мы много рискуем, играя на чужой половине поля, – сказал тренер.

«Барселона» потеряла очки. У «Реала» на 3 балла меньше и матч в запасе