Пике о 0:0 с «Севильей»: «Трудно представить, что «Реал» потеряет очки. Теперь не все зависит от нас»

Защитник «Барселоны» отреагировал на ничью с «Севильей» (0:0) в 30-м туре Ла Лили.

«Будет очень сложно выиграть эту , потому что все зависит не от нас.

трудно будет потерять очки. Видя, что происходило в эти два тура (возможно, Пике намекает на спорные решения судей – прим. Sports.ru), трудно это представить.

Матч был равным, конкурентным, и эта ничья ставит нас в положение, когда не все зависит от нас, но впечатления неплохие.

Есть ощущение, что мы потеряли два очка, потому что были лучше соперника. Мы создавали моменты, но не забили.

– команда высокого уровня, они идут третьими в таблице, но у нас были шансы», – сказал Пике.

«Барселона» потеряла очки. У «Реала» на 3 балла меньше и матч в запасе