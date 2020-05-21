Валерий Карпин: «За наших детей будут болеть все игроки и тренеры «Ростова». Главное – без травм»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал сегодняшний матч РПЛ против «Сочи».

Желто-синие не смогут сыграть основной, так как клуб ушел на карантин, поэтому на поле выйдут футболисты из молодежной и юношеской команд. Руководить «Ростовом» в игре с «Сочи» будет тренер молодежки Заур Тедеев.

«Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже все сказал.

У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья», – сказал Карпин.

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