Руководить «Ростовом» в игре с «Сочи» будет тренер молодежки Тедеев

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Руководить «Ростовом» в сегодняшнем матче 23-го тура РПЛ будет старший тренер молодежного состава Заур Тедеев, сообщает «РБ-Спорт». 

Ранее стало известно, что в составе желто-синих на поле выйдут футболисты 2003-04 годов рождения.

«Ростов» не сможет сыграть основным составом в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

«Сочи» сегодня объявил, что игра не будет перенесена. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

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