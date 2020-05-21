Самому старшему игроку «Ростова» в матче с «Сочи» будет 19 лет. Самому младшему – 16

Стала известна заявка «Ростова» на сегодняшний матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».
Донской клуб не сможет сыграть основой в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.
Состав желто-синих сформирован из футболистов 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения.
Самым старшим игроком «Ростова» сегодня будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Самому младшему – Максиму Ставцеву – в январе исполнилось 16 лет.
По данным журналиста Сергея Егорова, заявка «Ростова» на игру выглядит следующим образом:
Вратари
Попов 2002 год рождения
Лукьянов 2002
Защитники
Рогава 2003
Калистратов 2003
Гирнык 2003
Абрамов 2002
Мамедов 2003
Полузащитники
Горелов 2003
Куприянов 2002
Романов 2003
Каштан 2003
Кочканян 2003
Комаров 2003
Форварды
Топурия 2002
Колотиевский 2001
Хромов 2002
Корниенко 2003
Ставцев 2004
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