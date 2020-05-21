Самому старшему игроку «Ростова» в матче с «Сочи» будет 19 лет. Самому младшему – 16

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Стала известна заявка «Ростова» на сегодняшний матч 23-го тура РПЛ против «Сочи».

Донской клуб не сможет сыграть основой в связи с тем, что на этой неделе у шести футболистов был выявлен коронавирус. Клуб ушел на карантин.

Состав желто-синих сформирован из футболистов 2001, 2002, 2003 и 2004 годов рождения.

Самым старшим игроком «Ростова» сегодня будет 19-летний полузащитник Никита Колотиевский. Самому младшему – Максиму Ставцеву – в январе исполнилось 16 лет.

По данным журналиста Сергея Егорова, заявка «Ростова» на игру выглядит следующим образом:

Вратари

Попов 2002 год рождения

Лукьянов 2002 

Защитники

Рогава 2003

Калистратов 2003

Гирнык 2003

Абрамов 2002

Мамедов 2003 

Полузащитники

Горелов 2003

Куприянов 2002

Романов 2003

Каштан 2003

Кочканян 2003

Комаров 2003 

Форварды

Топурия 2002

Колотиевский 2001

Хромов 2002

Корниенко 2003

Ставцев 2004

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