Футболисты 2003-04 годов рождения сыграют за «Ростов» против «Сочи». Они провели одну тренировку перед матчем

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Журналист Сергей Егоров рассказал, каким составом сегодня сыграет «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Футболисты, которые сегодня выйдут на поле в составе «Ростова» (игроки 2003-04 годов рождения), провели одну тренировку после паузы, связанной с карантином. До этого они тренировались по домам, если это можно назвать тренировками.

В РПЛ сегодня день детского футбола. У лиги был шанс перенести игру, как это было сделано с матчем «Сочи»«Оренбург».

Теперь, если ситуации повторятся, и клубы договорятся о переносе (а дата есть – 19.07), возникнет вопрос – зачем вообще нужна РПЛ, если все могут решить сами клубы по договоренности между собой?

«Ростов» набирает заявку «16+2», необходимую по регламенту. Подростки (2003-04 годы рождения) подписали профессиональные контракты накануне матча», – сообщил Егоров.

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