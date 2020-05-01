Евгений Левченко: «Неправильно, когда украинские футболисты едут играть в Россию. У нас конфликт»

Экс-игрок «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко в интервью в блоге «Блогбастер» на Sports.ru выразил свое отношение к соотечественникам, играющим в российских лигах.

– Как вы относитесь к украинским футболистам, которые играют в России?

– На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий.

Если футболист говорит, что ему нечего есть – это неправда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков.

Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт. Я сам себе не смогу объяснить, почему я туда еду.

– При этом в 2018 году ваша супруга снималась в российской комедии.

– Она считает себя больше голландкой [чем украинкой]. Она родилась в Украине, но у нее нет никаких связей со страной, кроме биологических. Нет той привязки, тех чувств к Украине, какие есть у меня. У меня там работа, друзья, которые воевали, страдали.

У нас был разговор на эту тему. Она говорила: «Приезжай, будем вместе». Я ответил, что не поеду, но запрещать ей я не имею права. Это ее выбор, ее жизнь, ее карьера. Мы уладили этот вопрос и больше к нему не возвращались, – сказал Левченко.

Председатель профсоюза футболистов Голландии – стиляга, поэт и фанат путешествий. Раньше играл в РПЛ