На игре ЦСКА – «Зенит» будут виртуальные болельщики, на других матчах РПЛ – интершум

«Матч ТВ» покажет оставшиеся матчи чемпионата России с рядом нововведений.

По информации «Бизнес Online», в 23-м туре, стартующем в пятницу, на нескольких матчах используют аудио с кричалками болельщиков.

Перед рестартом РПЛ специалисты дирекции спортивного телевещания нарезают и склеивают звук из старых трансляций: реакцию зрителей на голы, кричалки фанатских секторов, пение и прочие звуковые составляющие футбольного матча в Премьер-лиге. Пока речь идет о применении интершума лишь в половине матчей тура.

В центральной игре тура ЦСКА – в Москве на трибунах можно будет увидеть виртуальных зрителей. На других матчах тура графики не будет, поскольку технологию еще нужно обкатать.

Как сообщил источник на , графикой будут наполнять всю трибуну, а не выборочно, поэтому и реальных болельщиков, которые придут на игру, накроют компьютерными зрителями. Специалисты телеканала собираются заполнять пустые кресла с помощью графики по примеру чемпионата Испании.

Итоговое решение по проекту трансляций с интершумом и виртуальными болельщикам еще не приняли. Ждать его можно даже непосредственно перед туром.

Заходить в свою зону телевизионщики смогут с помощью QR-кодов, которые будет генерировать специальное приложение. Выданный код будет действовать лишь раз при входе на стадион. Если сотрудник покинет арену во время матча, а потом решит вернуться, ему потребуется уже новый код. А получить его можно будет только после нового теста на коронавирус.

В новом регламенте РПЛ запрещены съемки раздевалок и у поля для вещателя. Ожидается, что «Матч ТВ» разрешат снимать раздевалки, но задолго до приезда команд – за полтора часа.

Записывать флэш-интервью с главными тренерами и игроками в ходе трансляций РПЛ разрешает. Тренеров будут подводить к оператору с журналистом на дистанцию в два метра. Микрофон завернут в защитный пакет, чтобы исключить для тренеров и игроков риск заражения. По аналогичной схеме уже работают в Бундеслиге.

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