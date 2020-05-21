На игре ЦСКА – «Зенит» будут виртуальные болельщики, на других матчах РПЛ – интершум

«Матч ТВ» покажет оставшиеся матчи чемпионата России с рядом нововведений.
По информации «Бизнес Online», в 23-м туре, стартующем в пятницу, на нескольких матчах используют аудио с кричалками болельщиков.
Перед рестартом РПЛ специалисты дирекции спортивного телевещания нарезают и склеивают звук из старых трансляций: реакцию зрителей на голы, кричалки фанатских секторов, пение и прочие звуковые составляющие футбольного матча в Премьер-лиге. Пока речь идет о применении интершума лишь в половине матчей тура.
В центральной игре тура ЦСКА – «Зенит» в Москве на трибунах можно будет увидеть виртуальных зрителей. На других матчах тура графики не будет, поскольку технологию еще нужно обкатать.
Как сообщил источник на «Матч ТВ», графикой будут наполнять всю трибуну, а не выборочно, поэтому и реальных болельщиков, которые придут на игру, накроют компьютерными зрителями. Специалисты телеканала собираются заполнять пустые кресла с помощью графики по примеру чемпионата Испании.
Итоговое решение по проекту трансляций с интершумом и виртуальными болельщикам еще не приняли. Ждать его можно даже непосредственно перед туром.
Заходить в свою зону телевизионщики смогут с помощью QR-кодов, которые будет генерировать специальное приложение. Выданный код будет действовать лишь раз при входе на стадион. Если сотрудник покинет арену во время матча, а потом решит вернуться, ему потребуется уже новый код. А получить его можно будет только после нового теста на коронавирус.
В новом регламенте РПЛ запрещены съемки раздевалок и у поля для вещателя. Ожидается, что «Матч ТВ» разрешат снимать раздевалки, но задолго до приезда команд – за полтора часа.
Записывать флэш-интервью с главными тренерами и игроками в ходе трансляций РПЛ разрешает. Тренеров будут подводить к оператору с журналистом на дистанцию в два метра. Микрофон завернут в защитный пакет, чтобы исключить для тренеров и игроков риск заражения. По аналогичной схеме уже работают в Бундеслиге.
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