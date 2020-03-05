Тедеско о матче «Зенит» – «Спартак» в Петербурге: «Справедливо или нет, я принимаю это»

Главный тренер «Спартака» высказался о полуфинальном матче Олимп Кубка России с «Зенитом», который пройдет в Санкт-Петербурге.

– Изначально РФС хотел не возобновлять Кубок России, но в итоге приняли другое решение. У вас нет желания чемпионат России использовать как поле для эксперимента, а основное внимание уделить Кубку?

– Нет, чемпионат очень важен для нас. Мы хорошо начали весенний отрезок после зимних сборов. Мы видим прогресс команды, даже в проигранном матче «Краснодару». Но и Кубок важен, хотим его выиграть. При этом надо и успешно закончить чемпионат.

– Считаете несправедливым, что полуфинал Кубка пройдет в Петербурге?

– Не знаю, справедливо это или нет, но для меня нет проблемы. Я принимаю это.

– Было ли у вас что-то подобное в других командах, когда по ходу турнира менялся регламент?

– Нет, не помню, такого не было. Удивлен ли я изменению? Немного удивлен, но я не особо переживаю. Мы должны знать, на что мы можем повлиять, а на что нет. Нет времени распыляться на такие темы, – сказал Тедеско.

Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»

Никто не знал, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано