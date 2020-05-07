Сетьен о 4:0: «Доволен игрой «Барсы» после паузы. Мы действовали эффективно»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матач 28-го тура с «Мальоркой» (4:0).

«Ощущения хорошие. Всегда есть что-то, что можно улучшить, но я доволен игрой. Мы действовали эффективно и повели в счете в самом начале матча.

Я доволен игрой после паузы. Первую игру после простоя можно критиковать за нехватку скоростей, однако я считаю, что это хорошее начало для нашего спринта в десять матчей.

У нас были шансы увеличить счет. В те моменты нам нужно было проявить больше самообладания. Но всегда надо держать в уме соперника.

Все, что делал Суарес, он делал хорошо. Он принимал толковые решения, его много за что можно хвалить. Конечно, он станет играть еще лучше, но и сегодня он был великолепен.

Для ротации у меня много вариантов. Будут те, кто участвует в ней меньше, но в целом все будут меняться, и это нормально, когда матчи проводятся так часто и в таком количестве», – сказал Сетьен.

«Барселона» вернулась в сезон, разгромив «Мальорку» (4:0) в гостях. У Месси 3 (2+1) очка

У Месси 34 (20+14) очка в 23 матчах Ла Лиги. Он забил и отдал 2 паса в игре с «Мальоркой»