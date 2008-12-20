«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре («Бизнес Online»)

«Спартак» интересуется форвардом аргентинского «Ривер Плейт» Рафаэлем Сантосом Борре, сообщает «Бизнес Online».
Источник отмечает, что сделка необязательно состоится этой зимой. Существует вероятность, что «Спартак» изучает ситуацию на предмет трансфера будущим летом.
Борре идет на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Аргентины, на его счету восемь голов и ассист в 13 матчах.
В финале Кубка Либертадорес 23 ноября, где бразильский «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1), единственным голом в составе аргентинцев отметился Борре.
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