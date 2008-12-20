«Спартак» интересуется форвардом «Ривера» Борре («Бизнес Online»)

интересуется форвардом аргентинского «Ривер Плейт» , сообщает «Бизнес Online».

Источник отмечает, что сделка необязательно состоится этой зимой. Существует вероятность, что «Спартак» изучает ситуацию на предмет трансфера будущим летом.

Борре идет на втором месте в списке бомбардиров чемпионата Аргентины, на его счету восемь голов и ассист в 13 матчах.

В финале Кубка Либертадорес 23 ноября, где бразильский «Фламенго» обыграл (2:1), единственным голом в составе аргентинцев отметился Борре.

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