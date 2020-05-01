Орлов о Вагнере: «В ЦСКА его точно не будет. Посмотрите фото – это уже взрослый человек»

Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно возможного возвращения форварда в ЦСКА.

«Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает.

Уже где-то проскочила его фотография, посмотрите – это уже очень взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет.

Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

ЦСКА сомневается в Вагнере, и это правильно. Он сильно постарел (не бежит, не обводит), а вытащить может только на опыте

Гинер для Вагнера как отец: все прощал, отпускал на карнавалы и не продал в «Ман Сити». А теперь снова призывает в ЦСКА

Карьера Вагнера в ЦСКА одной картинкой. Океан красно-синих слез