Яя Туре завершает карьеру и может приступить к работе тренером в России

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника и «Барселоны» Яя Туре, рассказал, что его клиент завершает игровую карьеру и может приступить к тренерской работе в России.

– Говорю об этом впервые: Яя решил закончить карьеру чемпионом. Прощальный матч, который ему устроил , в принципе и был реальным завершением его игровой карьеры. Не только в этой команде, но и вообще.

Яя является одним из лучших игроков Африки и у него была одна из ярчайших карьер за всю историю африканского футбола. Поэтому и уйти из футбола он должен тоже красиво, на пике. Мы долго разговаривали на эту тему. Безусловно, каждому футболисту хочется играть как можно дольше. По своему физическому состоянию Яя мог это делать на достаточно высоком уровне еще лет пять.

Но мы пришли к выводу, что ему, игравшему за «Барселону» и «Манчестер Сити» футболисту, не с руки опускать планку. Мы видим многих игроков, которые в достаточно зрелом возрасте продолжают карьеру, и это похвально.

Но мы с Яя выбрали другой путь: уйти чемпионом и начать новый этап в жизни – карьеру тренера, в которой, я уверен, Яя достигнет еще больших высот, чем те, которых он достиг в качестве футболиста. В английской премьер-лиге нет ни одного тренера-африканца. Думаю, Яя будет первым.

В футболе важно как прийти, так и уйти с высоко поднятой головой. Мы вспомнили, как в 18 лет, когда Яя был никому не известен, он начал свою футбольную судьбу с нуля, приехав в Бельгию, а потом отправившись на Украину. Так же и сейчас он начинает свою судьбу с нуля и попытается стать хорошим тренером. Я уверен, что у него это получится, ведь он играл на позиции, на которой организовывал атаки своей команды.

Яя прошел через такие клубы, как «Олимпиакос», «Монако», и «Манчестер Сити», где работал с хорошими тренерами, у которых он очень многому научился. Я уверен, что через два года после того, как Яя получит тренерскую лицензию Pro, он возглавит один из серьезных клубов и добьется больших успехов на тренерском поприще. Сейчас он уже начал делать шаги в этом направлении.

– У вас уже есть понимание, в какой именно стране Яя начнет тренерскую карьеру?

– Да, есть. И, кстати, есть варианты в России и Украине, – сказал Селюк.