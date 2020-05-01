Кашшаи о словах Федуна про Вилкова: «Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.
Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».
«Что могу ответить Федуну? Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом», – сказал Кашшаи.
Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»