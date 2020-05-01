Кашшаи о словах Федуна про Вилкова: «Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Глава департамента судейства РФС прокомментировал слова владельца «Спартака» по поводу решения провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.

Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».

«Что могу ответить Федуну? Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом», – сказал Кашшаи.

Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»

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