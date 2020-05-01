Кашшаи о словах Федуна про Вилкова: «Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Михаил Вилков Виктор Кашшаи Чемпионат.com Футбол

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу решения провести полуфинал Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.

Федун заявил: «Зенит» – тяжеловес в футболе, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить».

«Что могу ответить Федуну? Департамент судей решит, кто будет работать на матче «Зенит» – «Спартак». Пока я не знаю, кто это будет, потому что все решения принимаются шаг за шагом», – сказал Кашшаи.

Кубковый «Зенит» – «Спартак» отдали Питеру. Федун в ярости: говорит, решение продавил «Зенит»

Федун постоянно критикует «Зенит». Мы собрали все обвинения

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья