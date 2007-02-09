Деле Алли шутил про коронавирус и высмеивал людей азиатской внешности. Игрока обвинили в расизме😷

Полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли обвинили в расизме после того, как он выложил в Snapchat видео, снятые в аэропорту «Хитроу» в Лондоне.

В одном из роликов Алли просто сидит и смотрит в камеру с маской на лице. Оно подписано так: «Короно чтооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». На заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

Затем хавбек выложил еще одно видео, в котором снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевел камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

После этого в социальных сетях поднялась волна недовольства в связи с поведением Алли. Полузащитнику пришлось принести извинения.

«Я сожалею, что выложил эти видео в Snapchat. Я незамедлительно удалил их после того, как понял, что это может кого-то задеть. Я ни в коем случае не хотел этого. Я приношу самые искренние сожаления тем, кого оскорбили выложенные мной видео», – заявил англичанин.

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