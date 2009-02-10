FA может наказать Алли за видео с шутками о коронавирусе😷

Футбольная ассоциация Англии (FA) связалась с полузащитником Деле Алли, чтобы получить объяснения по поводу видео игрока про коронавирус.

В нем англичанин шутил о вспышке вируса и снимал мужчину азиатской внешности.

Если будет установлено, что игрок вел себя неподобающе или навредил репутации футбола, его могут наказать.

Согласно правилам FA, случай Алли может считаться нарушением с отягчающими обстоятельствами, так как в видео было то, что можно классифицировать как прямое или косвенное упоминание этнического происхождения, цвета кожи, расы или национальности.

На данный момент подтверждено более 40 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались более 900 человек, выздоровели около 3 500.

Деле Алли шутил про коронавирус и высмеивал людей азиатской внешности. Игрока обвинили в расизме😷

Деле Алли о видео про коронавирус: «Это не то, над чем следует шутить»

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