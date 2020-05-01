Уткин о гендиректоре «Зенита»: «Государственный ум. Слов мало, смысла много. Мы смотрим и учимся»

Журналист Василий Уткин рассказал, как относится к интервью генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

«Должен признаться, обнаружил и сформулировал в себе новую слабость. Я полюбил читать интервью , управляющего директора санкт-петербургского «Зенита».

Вот – новое высказывание, об интересе к . Разберем по частям.

«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности».

Ну, как не имеющий. Старый, дорогой, из Англии. В России отлично сыграет, в Лиге чемпионов пыль поглотает; при этом в чемпионате России справились бы и без него. Это Давид Луиз. Точно по шаблону , которого «Зенит» уже покупал и нахваливает; самое прямое отношение к действительности.

«Сейчас наша цель – выиграть . Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном».

Вот истинный суперклуб – пока чемпионат не закончится, ну ок – пока цель не достигнута, о трансферном окне – не думать! Именно так и поступают все большие клубы. Только так. И не надо указывать пальцами на «Реал», «Челси», «Лейпциг»... Они просто не доросли до такого понимания.

Александр И. Медведев. Слов мало, смысла много. Государственный же ум. А мы в режиме онлайн смотрим и учимся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.