Уткин о гендиректоре «Зенита»: «Государственный ум. Слов мало, смысла много. Мы смотрим и учимся»

Журналист Василий Уткин рассказал, как относится к интервью генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
«Должен признаться, обнаружил и сформулировал в себе новую слабость. Я полюбил читать интервью Александра Медведева, управляющего директора санкт-петербургского «Зенита».
Вот – новое высказывание, об интересе «Зенита» к Давиду Луизу. Разберем по частям.
«Это очередной слух, не имеющий отношения к действительности».
Ну, как не имеющий. Старый, дорогой, из Англии. В России отлично сыграет, в Лиге чемпионов пыль поглотает; при этом в чемпионате России справились бы и без него. Это Давид Луиз. Точно по шаблону Бранислава Ивановича, которого «Зенит» уже покупал и нахваливает; самое прямое отношение к действительности.
«Сейчас наша цель – выиграть РПЛ. Уже потом будем формировать команду на новый сезон, тема трансферов сейчас закрыта. Надеюсь, мы выиграем чемпионат досрочно – это даст нам больше времени подумать перед новым трансферным окном».
Вот истинный суперклуб – пока чемпионат не закончится, ну ок – пока цель не достигнута, о трансферном окне – не думать! Именно так и поступают все большие клубы. Только так. И не надо указывать пальцами на «Реал», «Челси», «Лейпциг»... Они просто не доросли до такого понимания.
Александр И. Медведев. Слов мало, смысла много. Государственный же ум. А мы в режиме онлайн смотрим и учимся», – написал Уткин в своем телеграм-канале.