Левченко о гибели Джорджа Флойда: «Погромы – это неправильно, но убивать невинных граждан абсолютно неправомерно»

Экс-игрок «Сатурна» и сборной Украины, а сейчас глава профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов Евгений Левченко в интервью в блоге «Блогбастер» на Sports.ru высказался об акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
– В среду вы опубликовали фото c #blacklivesmatter.
– В любой стране есть притеснение прав граждан. То, что произошло в Америке, случается уже не в первый раз. Меня задевает, когда гибнут невинные люди. Вещи, произошедшие в Америке, я считаю недопустимыми.
У меня очень много темнокожих друзей, которые даже в Голландии испытывают это на себе. В Голландии у Санта-Клауса есть помощник – Черный Пит (его изображают темнокожим, зачастую с золотыми серьгами и ярко красными губами – Sports.ru).
Большинство голландцев называют это традицией, но на самом деле это скрытая форма расизма и опускание темнокожих людей на ступень ниже. Уже доказано, что в Голландии у темнокожих гораздо меньше шансов попасть в крупную компанию. Для меня это неприемлемо.
– В Америке, прикрываясь этим лозунгом, устраивают погромы, избивают людей.
– Согласен, но давайте брать по факту. Произошло убийство темнокожего гражданина Америки [Джорджа Флойда], который, по сути, ничего не сделал. То, что люди прикрываются – уже последствия.
Погромы – это неправильно, но убивать невинных граждан абсолютно неправомерно. Даже если у него и вправду была поддельная купюра.
– Почему все говорят о расизме, а не о превышении полномочий?
– К белым людям отношение в Америке совершенно другое. У меня друзья живут в Америке, и все знают, что темнокожим сложнее попасть на работу.
Темнокожие это используют в своих целях, но все равно еще есть определенные стереотипы. Чернокожих людей притесняют в Америке до сих пор, – сказал Левченко.
Председатель профсоюза футболистов Голландии – стиляга, поэт и фанат путешествий. Раньше играл в РПЛ
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