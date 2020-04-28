Цорн о месте проведения матча Кубка «Спартак» – «Зенит»: «Нужна жеребьевка. Это логично»

Генеральный директор поделился мнением о том, где должен пройти матч 1/2 финала Олимп Кубка России против «Зенита».

– «Зенит» настаивает, что кубковый полуфинал нужно проводить в Петербурге, но в регламенте такой порядок официально не закреплен. Как, на ваш взгляд, следует определить хозяина?

– Доводили свое мнение до РФС – считаем, что нужно провести жеребьевку. Это логично, – сказал Цорн.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано