«Надеюсь, мы увидим равенство всех рас, всех полов. Перемены жизненно необходимы». Трент о протестах против расизма

Защитник высказался об акциях протестов против расизма, начавшихся в США и проходящих в остальном мире.

«Я надеюсь, что то, что мы сейчас переживаем, станет важным моментом в истории. Надеюсь, что мы увидим настоящие, долгосрочные изменения.

Надеюсь, что с этого момента мы увидим равенство всех рас, всех полов, абсолютно всех.

Мощные посланиях от людей, имеющих большую аудиторию, невероятное число участвующих в протестах – все это говорит о том, что многие хотят перемен.

Я думаю, что это [перемены] жизненно необходимо. Все это продолжалось слишком долго и не должно происходить в наши дни», – заявил футболист.