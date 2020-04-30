Кевин-Принс Боатенг: «Лесные пожары в Австралии и любовь к планете объединили людей. Любите чернокожих так же»

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды в «Бешикташе», высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
«Не хочу, чтобы о Джордже Флойде забыли через неделю. Нам всем было грустно из-за лесных пожаров в Австралии, и, конечно, в таких случаях я делаю репост.
Вы же видели реакцию? Масса людей выразили поддержку, давали интервью, делали репосты, донаты. Поднялась большая волна, и мы гордились этим. Гуманизм объединил людей из-за любви к планете.
Любите чернокожих так же. Давайте поднимем большую волну», – сказал Боатенг.
Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда