Кевин-Принс Боатенг: «Лесные пожары в Австралии и любовь к планете объединили людей. Любите чернокожих так же»

Полузащитник «Фиорентины» , выступающий на правах аренды в , высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Не хочу, чтобы о Джордже Флойде забыли через неделю. Нам всем было грустно из-за лесных пожаров в Австралии, и, конечно, в таких случаях я делаю репост.

Вы же видели реакцию? Масса людей выразили поддержку, давали интервью, делали репосты, донаты. Поднялась большая волна, и мы гордились этим. Гуманизм объединил людей из-за любви к планете.

Любите чернокожих так же. Давайте поднимем большую волну», – сказал Боатенг.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда